針對513大停電，經濟部長王美花再度親上火線說明事故原委，她表示，該事件是台電同仁操作失誤所致，「該懲處就懲處，懲處程度要等到調查報告出來」!

王美花表示，在台電進行測試時，同仁本要開始3542開關，但誤操作成3541，導致故障發生，電壓驟降，興達電廠跳機，若涉及台電員工，該懲處就懲處，懲處程度會等到調查報告出來，台電董事長也有向自己表示欲自請處分。

王美花進一步表示，變電所匯流盤概念類似延長線插座，興達電廠本身並未故障，是整個電力系統遭逢電壓快速變動，電廠啟動機制，導致部分用戶停電，所以昨台電就進行C、D組分區停電，每輪停電受影響用戶數都有逐步減少，也到昨(13)日晚上8點提前完成復電。

另外，針對復電的速度，王美花解釋說，備轉的機組其實是有的，但瞬間電瓦數震盪，就會造成跳機停電，恢復需要時間，且不同的機組從開機到發電滿載需要時間，故到達到完全復電需要時間。

(時報資訊)