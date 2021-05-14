桃園市永豐高中傳出高二畢旅學生422名學生、16名教師前往南部旅遊，傳出多人身體不適就醫。桃園市教育局表示，已經排除新冠肺炎可能，疑為食物不潔導致腸胃發炎，現在已經分批返校。

教育局表示，永豐高中畢旅學生11日上午出發，共有422名學生、16名老師，出發當天因中央流行疫情指揮中心尚未發布2級警戒防疫，2級防疫措施發布時，畢旅團隊已抵達屏東，因此行程繼續。

教育局說，學生需全程佩戴口罩，上車時量測體溫、手部消毒，行程也要避免人群擁擠地方。因13日晚上約有31位學生因發燒及腸胃不適送醫，截至14日為止有82人送醫，多為發燒、腸胃不適、腹瀉、噁心等，因送醫學生均無上呼吸道症狀，且依據X光報告及經篩檢新冠肺炎後之結果均為陰性反應，醫師判斷可能因食物不潔引起的腸胃發炎。

得知狀況後，教育局已請學校取消所有形成，並陸續返回學校，全團預計晚間返校，再由家長帶回。此次事件除旅行社須負擔送醫車資及醫療費用，並先行發放1000元慰問金之外，學校也將依據合約，向旅行社進行求償，及協助師生申請相關保險的理賠。

(中時 )