14日韓股，因隔夜美股收紅而走高，但周線卻創近三個月以來，跌幅最大的一周。KOSPI指數收3,153.32點，上漲31.21點，漲幅1%。韓股2021年迄今，漲幅已近一成。同時，韓元走升，韓國公債殖利率則不一。

根據統計，繼上周周線收高1.57%後，本周韓股周線卻收跌1.37%，並創2月底以來新低。

三星電子與SK海力士分別漲2.04％與0.85％，LG化學與Naver也各自漲0.47％和1.48％。

Daishin證券認為，韓股盤勢中因擔心美國通膨大漲，上下大幅震盪情況似乎已平穩下來。現在市場矚目焦點是放在四月FOMC(聯邦公開市場委員會)會議記錄上。

外資賣超4193億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,128.6韓元，韓元升值0.06％。韓元從2021年至今，已貶值3.7%。

韓國3年期公債殖利率下降0.8個基準點至1.116％，而10年期的則上升0.4個基準點至2.16％。

(時報資訊)