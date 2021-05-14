受惠於價格上漲與鋼筋銷量增加，鋼筋大廠海光（2038）首季稅後淨利為0.81億元、季增42.51％、年增305％，每股稅後淨利為0.45元，優於去年同期的0.12元。海光表示，目前接單仍以營建、電子廠房及公共工程等訂單為主，訂單能見度超過第三季，增添營運動能。
海光14日公告，首季營收為22.71億元、年增22.03％，單季營業毛利為1.39億元、年增82.89％，單季營業利益為0.96億元、年增146.15％，單季稅前淨利為1億元、年增三倍，單季稅後淨利為0.81億元、年增305％，每股稅後淨利為0.45元、年增275％。
隨著電子廠擴廠等訂單增加，鋼構大廠長榮鋼（2211）首季營收為30.48億元、年增28.06％，單季稅後淨利為2.57億元、年增29.14％，每股稅後淨利為0.65元，優於去年同期的0.51元。
此外，官田鋼（2017）首季營收為10.27億元、年增34.24％，單季稅後淨利為1.59億元、年增418％，每股稅後淨利為0.48元，優於去年同期的每股稅後淨損0.15元。
(工商 )
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