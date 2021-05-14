中國醫藥大學新竹附設醫院提供公費疫苗，接種人數也倍增。（院方提供／莊旻靜新竹傳真）

防疫拉警報！本土病例遽增，也引發民眾恐慌，接種新冠肺炎疫苗的意願大增，新竹縣境內包含東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，近日接種新冠肺炎疫苗的民眾也暴增。

因疫情升溫，新竹縣轄內配有新冠肺炎疫苗的醫院，近日接種疫苗門診人次也增加，東元綜合醫院預約接種疫苗的門診，5月均已額滿，中國醫藥大學新竹附設醫院僅提供公費疫苗施打，目前預約人數也倍增，包含公務員、縣議員等人均前往接種，防疫不容鬆懈。

(中時 )