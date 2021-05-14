本土病例遽增疫情拉警報 接種疫苗人次暴增 17:242021/05/14 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東元綜合醫院預約接種新冠肺炎疫苗，到5月底前均預約額滿。（民眾提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國醫藥大學新竹附設醫院提供公費疫苗，接種人數也倍增。（院方提供／莊旻靜新竹傳真） 防疫拉警報！本土病例遽增，也引發民眾恐慌，接種新冠肺炎疫苗的意願大增，新竹縣境內包含東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，近日接種新冠肺炎疫苗的民眾也暴增。 因疫情升溫，新竹縣轄內配有新冠肺炎疫苗的醫院，近日接種疫苗門診人次也增加，東元綜合醫院預約接種疫苗的門診，5月均已額滿，中國醫藥大學新竹附設醫院僅提供公費疫苗施打，目前預約人數也倍增，包含公務員、縣議員等人均前往接種，防疫不容鬆懈。 大陸拚疫苗施打率 好康大放送 台南搶打疫苗 人數激增2倍 (中時 ) #接種 #新冠肺炎疫苗 #本土病例 #接種疫苗 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國以疫苗誘台友邦 美批用救命援助追求政治目的 03:542021/05/14 國際 蔡英文提國產疫苗7月上市 醫師：政治干預疫苗審查 11:412021/05/14 政治 國產疫苗聯亞可望7月開打 13:122021/05/14 生活 蔡召開國安會議 鞏固防疫信心 04:102021/05/14 焦點要聞 反擊國民黨 民進黨公布最新疫苗民調：五成願意施打 14:302021/05/14 政治 柯再轟阿中 疫苗應統一購買分配 04:102021/05/14 焦點要聞 英研究：輝瑞疫苗隔12週打 抗體比隔3週還強 16:182021/05/14 國際 英國試驗 疫苗混合接種 更易出現副作用 04:102021/05/14 全球財經 估明年10億人接種 大陸全民免疫 04:102021/05/14 產業財經 竹市公費疫苗施打時段、地點增加 04:102021/05/14 地方新聞 國安高層會議 總統喊穩金融 04:102021/05/14 財經要聞 生活熱門新聞 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 - 生活 柯文哲拍板！北市8大行業、公有場館明起停業 - 生活 三總松山院區傳確診緊急消毒 柯文哲：門診停2週 - 生活 基隆婦比獅子王更早發病 萬華茶藝館重大關聯曝光 - 生活 彰化傳2人確診 明天公布？彰化逾50處夜市全關 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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