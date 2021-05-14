美國4月通膨年率4.2％創12年來新高，聯準會（Fed）理事華勒示警，若每月都看到4％的數字他會擔心，但強調須再多觀察幾個月的數據，才能決定何時啟動寬鬆政策減碼。聖路易聯儲銀行總裁布拉德則認為，儘管經濟趨熱，還不是改變寬鬆立場的時候。

Fed官員一再示意目前的超低利率，至少會維持到2023年，但12日公布的美國4月消費者物價指數（CPI）激升4.2％創新高，市場揣測Fed可能會提前升息。

華勒（Christopher Waller）周四發表線上談話表示：「對我而言，如果每個月都看到通膨率4％的數字，我會非常擔心。」

他說：「經濟好到難以置信，火熱到不行。」他預測美國未來2年的通膨年率，料介於2.25％和2.5％之間，仍與Fed的目標一致。

不過華勒強調，仍須再多觀察幾個月數據，才能判定經濟是否明顯朝向Fed的法定雙重目標，也就是完全就業及維持2％通膨年率。換句話說，須觀察就業和通膨數據發展後，再決定何時啟動寬鬆退場。

聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard ）周四在虛擬會議上，對美國經濟復甦前景大表樂觀，他預測通膨率會維持在Fed的2％目標之上一段時間，就業市場可能遠比表面看起來強勁。

但布拉德提到，雖說美國有逐漸擺脫疫情低潮復甦跡象，經濟前景一片看好，但現在還不是Fed改變寬鬆政策立場的時機。

布拉德指出：「通膨率可能會出乎預料，升到2％之上。經濟下行風險仍在，只是不若以往顯著。」

(工商 )