國內14日公布新增29例本土新冠肺炎確定病例，其中16例與北市萬華區茶藝館及周邊相關。萬華疫情擴散，萬華人有何想法和建議呢？中天新聞14日到萬華街訪直擊在地民眾心聲，有民眾則怒轟民進黨疫情管不好，衛福部長陳時中下台。

針對萬華的疫情，中央疫情指揮中心與台北市政府合作在萬華設置臨時篩檢站，陳時中還特別呼籲媒體千萬不要去拍，因為可能會引發家庭或社會問題。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》14日派辮子妹到萬華進行街訪時，有一位先生憤怒說；「民進黨喔，就是疫情管不好啦！陳時中好下台，他不是專科的，他管那個什麼防疫，真的是爛透了，他不是專門的啦，民進黨就是這樣子。」

而針對萬華成警戒區，有兩位先生則直言，「我覺得很衰。」、「我萬華我震怒，因為疫情這麼嚴重，還到處跑，實在不對。」有位年輕女生無奈說：「就是亂跑，就覺得疫情已經這麼嚴重，有的人還不戴口罩。」一位年輕男生則建議，「我希望那些阿公在走店的時候，可以注意一下，都要戴口罩，不要太多人與人的連結。」

不過對萬華的疫情，有位婦人則樂觀說：「不怕，只要做好自己的本分就oK了。」中天新聞進行街訪的辮子妹做出結論，指大部分的民眾都說「我萬華我震怒」，甚至還有人說「我萬華我驚恐」。

(中時新聞網)