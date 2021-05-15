確診父親做疫調時說謊稱女兒在國外，結果在高雄的女兒（案1289）自費採檢後確診，引起各界關注，有網友大讚女子主動積極採檢很棒，但醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」發文表示，個案根本和爸爸串通好的，曾與確診者接觸不該自行就醫，她的行為導致許多醫護被匡列隔離，不少人邊收行李，小孩在一邊哭。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」昨在臉書發文表示，有些人認為，高雄女（案1289）去自費採檢已經很好了，不要吹毛求疵，但這真的不是吹毛求疵啊！首先，她在跟確診者有明確接觸的狀況下，應通知1922，絕對不能自行就醫。

粉專「美的好朋友」指出，她在自費採檢的時候也對醫護說謊，說自己親友被匡列，但沒承認親友已確診，這導致接觸到的醫護被隔離，在醫護人力吃緊的狀況下，這讓醫院運作壓力大增。且個案在自行就醫過程中，所接觸的相關人士也因此要隔離，導致相關的篩檢大增，這些都是因為她的錯誤行為，導致整個社會區要付出的成本。

粉專「美的好朋友」認為，父親說謊自己在高雄的女兒在「國外」非常不合理，但若父女倆的行為一起看，就覺得他們串通好的機會很高。首先，媒體資訊不會讓你知道自己父親確診，只可能讓你覺得父親好像是報導中確診的人之一，因此案1289要知道自己父親確診，一定有人通知他，所以她去自費採檢前，絕對已經知道父親確診。

粉專「美的好朋友」說，案1289在父親確診後，在無症狀的情形下，沒通知1922或衛生局自行前往醫院，並隱瞞父親確診的事實、自費採檢，檢驗結果是陽性，紙包不住火，只好趕快承認自己就是確診者的女兒。但試想，若採檢結果為陰性，「你覺得她會怎麼做？絕對是就當作自己沒事了，不會主動告知她是確診者的女兒啊！不然她幹嘛不一開始就講？」

粉專「美的好朋友」表示，這位父親可能是不能讓女兒來台北的事情被知道，也不能讓女兒被隔離，所以選擇說謊，但女兒卻因為父親確診害怕了，才去自費採檢，想求個安心。

粉專「美的好朋友」強調，她們寫這些並不是要大家攻擊任何特定人士，但他們覺得事情不能這麼沒有是非。這件事情導致案1289去的醫院多位醫護被隔離，還有其他接觸者都被匡列隔離，這些原本都是可以避免的，只要她先打1922，就會被要求立刻居家隔離，由衛生局安排採檢，就不會有醫護被隔離，也不會衍生就醫過程的風險。

粉專「美的好朋友」透露，該醫院的醫護被說防疫不周全，但重點是這名個案說完全沒接觸史啊！當然不會被帶到全套防護的採檢站，「為什麼不是怪說謊的人而是怪醫護？被隔離的醫護是一邊收行李家裡小孩一邊哭你知道嗎？」

最後粉專「美的好朋友」也呼籲大家記取教訓，說出這件事情不是要大家獵巫，只是希望大家疫調一定要誠實，曾跟確診者接觸就打1922，千萬不要自行就醫。

(中時新聞網)