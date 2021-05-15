國內新冠肺炎疫情連環爆，並且往南延伸延燒高雄，據指15日高雄也新增多例確診個案，高雄市長陳其邁緊急邀集各首長召開防疫會議，證實高雄確診個案皆與萬華、蘆洲獅子會有關，並且宣布高雄進入準三級防疫準備。

陳其邁表示，南北交通頻繁，對高雄整體防疫工作形成非常大的挑戰，台灣是一至的生活圈，面對防疫人人有責，不應置身事外，所以現階段最重要的就是防止病毒株進入社區傳播鍊，近日高雄的確診個案都是從外縣市移入，為了防止病毒再度擴散，因此宣布高雄進入準三級防疫準備。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時 )