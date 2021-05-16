國內本土疫情急遽升溫，台北市、新北市15日起至28日升級成第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。國民黨台北市議員游淑慧表示，今天她到超市，看到許多市民惶惶不安，卻讓她回想起多年前的SARS，當時台灣的恐懼更甚於現在，也因此她認為，換個角度想，越多的確診數，代表我們找出更多的潛藏黑數。

游淑慧15日在臉書貼文表示，她今天到超市時，看到許多惶惶不安的市民，許多人一邊排隊買物資，一邊打電話叮嚀家人少出門和討論疫情狀況，每個人都有萬千的擔心與恐懼。

游淑慧回憶17年前SARS的經驗表示，當時她在環保署服務，那時台灣的恐懼更甚於現在，連病患的醫療廢棄物，都被拒絕處理；而不願配合被隔離的人，還全台跑給警察追。這些SARS的經驗，可能25歲以下的人並沒有記憶。

游淑慧指出，17年後，我們再次遇到covid-19，很明顯感受到台灣人對於防疫的配合忍耐和觀念正確，都有很大的進步。剛看到有人在網路上討論，為世界示範如何在兩周內解除三級；坦白說，她也相信是有機會成功的。咬著牙忍耐兩周，做好自身防疫，有狀況該篩就篩、有接觸該講就講，以我們現在防疫的素質，是有機會擋下這一波的。對於暴增的確診數不要恐慌，換個角度想，越多的確診數，代表我們找出更多的潛藏黑數。

(中時新聞網)