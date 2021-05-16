國內新冠肺炎疫情嚴峻，全台社群感染多點爆出，民眾防疫標準無不拉到最高，而在臉書上有一名男子在此時揪團唱歌，貼文被轉貼到大型臉書社團，慘遭網友痛罵，這行為實在是白目。

一名男子14日在臉書社團《唱歌揪團》發問，「5/15，雙北都關了，有基隆唱歌團嗎？」而該貼文在今天被轉發至有逾30萬成員的社團《爆怨2公社》公審，引起許多網友痛罵，都什麼時候了，竟然還有豬隊友。

一名男子在網路上詢問，雙北的KTV都關了，基隆可有唱歌團？引起輿論撻伐。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

還有網友說，「這種人就是白目」、「不是都關了嗎？在家裡待不住喔！」、「在家自high不好嗎？」還有網友調侃，「真有那麼愛唱歌的話，不妨去試試看孝女白琴男聲版，有你哀嚎的了！」、「過不久那個揪團的就會有專屬的唱歌團了，只是唱的是『南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛』」。

實際上，自12日起全台多縣市及紛紛跟進暫關八大行業，截至發稿時間為止，包括：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣及雲林縣等11縣市。而八大行業則包括，舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、理容業、三溫暖業等行業。

另外，雙北兩市在15日新增本土確診180例後，以即刻調升至第三級疫情警戒，明文停止室外10人以上，室內5人以上之聚會，違者將依違反傳染病防治法函送各地主管機關裁處，警方也會不定時查訪，確認是否有店家違規營業。

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(中時新聞網)