位於八通關中途站的杜鵑營地附近昨(17日)凌晨4點左右疑似因山友炊事不慎引發森林火災，嘉義林管處早上獲報後隨即派員前往，因火場附近無水源，已先協請空勤總隊與陸航直升機空中投水灌救，森林警察隊獲報後，昨晚在東埔山莊登山口附近查獲攔一支曾在杜鵑營區野營的五人登山團，五人坦承是因煮早餐踢倒瓦斯罐引發火警，目前已遭違反森林法送辦。

一支5人登山隊在八通關野營，煮早餐時踢倒瓦斯罐引八通關森林大火，昨晚5人遭送辦。(張亦惠翻攝)

由於或是仍持續延燒，林管處人員今天上午才能抵達起火林班，進行開設防火線的工作，因此上午仍繼續請空勤總隊與陸航繼續加派直升機投水，

嘉義林管處副處長李定忠表示，經調查是嘉義林管處轄區內的玉山事業區第52林班，行政區事南投縣信義鄉，今天空勤共載送23名林管處人員到大水窟山，救火人員再步行到南營地已下午五點，距離火場約還有2至3小時路程，只好先扎營監控，明早再集結出發。

李定忠說，空勤總隊今天共出動3架次直升機投水6公噸，嘉義林管處人員抵達時已天黑，當地目前無水源，明天預計會有其他林管處支援人力抵達。

杜鵑營地是八通關越道的中途站，基地平整，這場火災疑似因山友炊事不慎引起，加上天乾物燥火勢蔓延快速引發森林火災，今天上午在玉山北峰等地都有看到火煙，還有山友以為是有人升起狼煙，社群媒體上的山友得知是人為因素時相當氣憤，也有人質疑當下為什麼不找方法滅火？

保七總隊森林警察隊表示，昨天晚間在東埔登山口附近攔查到一支5人登山隊伍，也已將5人登山隊伍送辦。

(中時新聞網)