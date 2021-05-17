雙北防疫進入第三級警戒後，各地賣場都爆發民眾恐慌搶購潮，經濟部發出聲明，強調國內各項民生物品充足，同時協調賣場祭出「限購令」。對此，國民黨立委賴士葆昨(16日)直言，「越講人家越恐慌，因為現在大家對政府講的話，也都是倒起來看的。」
經濟部15日發出聲明，強調國內各項民生物品充足，原物料充足，已協調廠商加班生產，請民眾安心。同時協調賣場，對於衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品每人以限購兩份為原則。
對於此措施，賴士葆接受《中天新聞》訪問時提到，有選民反應看到這個報導之後，就到超商購買兩包米，結果居然也買不到，「他(政府)越講人家越恐慌，因為現在大家對政府講的話，也都是倒起來看的」。立委洪孟楷認為，「違反心理學的話語真的不需要再說，尤其民眾如看到限購的字樣，難免也會覺得說是不是因為不夠才需要限購」。
有網友則在新聞影片下方留言表示，「物資充足，但要限購，這是文青式的防疫？」「政府給我感覺在拚經濟效益」、「這樣子限購令真的笨，政府官員們看到沒，賣場人多多多，那麼多怎麼做距離，這樣子不是更容易群聚感染，真的很會犯錯誤」、「限購就是搶，也是叫人們搶物資集中染疫」。不過，也有網友認為想太多了吧，沒限購令，怎能讓每個人都平均享有物資。
(中時新聞網)
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