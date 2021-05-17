疫情再度升溫，雙北升為三級防疫警戒，15日中央開記者會後，賣場立刻湧入大批民眾搶購物資，許多乾糧架上被搶購一空，民眾只能望洋興嘆。（資料照）

雙北防疫進入第三級警戒後，各地賣場都爆發民眾恐慌搶購潮，經濟部發出聲明，強調國內各項民生物品充足，同時協調賣場祭出「限購令」。對此，國民黨立委賴士葆昨(16日)直言，「越講人家越恐慌，因為現在大家對政府講的話，也都是倒起來看的。」

經濟部15日發出聲明，強調國內各項民生物品充足，原物料充足，已協調廠商加班生產，請民眾安心。同時協調賣場，對於衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品每人以限購兩份為原則。

對於此措施，賴士葆接受《中天新聞》訪問時提到，有選民反應看到這個報導之後，就到超商購買兩包米，結果居然也買不到，「他(政府)越講人家越恐慌，因為現在大家對政府講的話，也都是倒起來看的」。立委洪孟楷認為，「違反心理學的話語真的不需要再說，尤其民眾如看到限購的字樣，難免也會覺得說是不是因為不夠才需要限購」。

有網友則在新聞影片下方留言表示，「物資充足，但要限購，這是文青式的防疫？」「政府給我感覺在拚經濟效益」、「這樣子限購令真的笨，政府官員們看到沒，賣場人多多多，那麼多怎麼做距離，這樣子不是更容易群聚感染，真的很會犯錯誤」、「限購就是搶，也是叫人們搶物資集中染疫」。不過，也有網友認為想太多了吧，沒限購令，怎能讓每個人都平均享有物資。

(中時新聞網)