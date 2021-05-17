國內疫情嚴重惡化，因台電興達電廠又發生異常事故，今(17日)晚又再遭遇停電，許多民眾抱怨連連，蔡英文總統為此事在臉書上發文向國人道歉。對此，名嘴李正皓表示，這次還能拗是電網問題不是缺電嗎？並指出，未來用電量還會持續增加，若沒有穩定的供電，一定會累積民怨。

針對今晚部分地區停電的問題，台電在晚間的記者會指出，這次停電的原因主要是供需出現問題，主要是5月用電量提前達到歷史高峰，幾個機組還在歲修，來不及併聯。

同時，台電方面也表示，513大停電是電網匯流排出現問題，517則是供需問題，產生落差才要降轉保護系統。由於用電需求持續攀升，下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求隨之增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，供電高峰比往年提早到來，再度打破歷史5月用電紀錄。

對此，李正皓今在臉書上表示，又停電了，這次還能拗是電網問題不是缺電嗎？未來幾個月，天氣會越來越熱、隔離期間用電會越來越多，連穩定的供電都做不到，這些都一定會累積民怨。

網友們也留言回應，「真心覺得政黨可能下次又會輪替，縣市長選舉也可能還是藍多綠少了」、「因為缺水，少了水力發電，天氣又酷熱，疫情影響大家没外出，家庭用電量大增，各種不利因素下，不缺電很難」、「感覺就是民進黨政府有錯也不會承認，硬拗到底。就像某立委的租屋事件、「是的，執政黨要多注意」、「這次可能修理的時候又不小心碰到開關了吧」。

(中時新聞網)