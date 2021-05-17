過去微信小程序為開發者提供打開App的技術服務，但近日收到大量投訴之下，宣佈為優化用戶體驗，平台將於5月20日之後不再提供「小程序打開App技術服務」，這也意味著，未來各家電商平台無法再引導用戶跳出微信進入App成交。

根據第一財經引述多位使用者表示，小程序強制跳轉的行為確實帶來非常不悅體驗，但更希望平台提供的是由用戶來選擇跳轉、不跳轉的權利；另一位人工智慧領域的開發者則認為，一刀切地將界面關閉實際是對合作夥伴較強制性的措施，創業公司容易變成完善小程序生態豐富度的附庸，很難變得獨立，技術創業也會被限制，比如很難做出小程序無法支援的技術新體驗等。

微信方面表示，平台在鼓勵小程序提供優質內容與服務的同時，也十分關注使用者在小程序內的流暢體驗。近期收到大量用戶投訴，在使用過程中，正常使用流程被阻斷、被引導跳轉至APP情況，嚴重影響小程序使用者體驗，且相關功能設計容易被使用者認為小程序功能支持不完善，實際是開發者濫用介面能力，限制了使用者正常使用流程。

(旺報 )