防疫如救災、刻不容緩；隨著本土疫情擴散，各縣市快篩需求大增，安特羅全力支援防疫，總經理張哲瑋表示，安特羅抗原快篩試劑經長庚大學驗證可辨識出正在台灣流行的英國變異株，已有不少縣市政府接洽，安特羅把原本外銷的20萬快篩試劑，先行提供國人使用。

由於台灣爆發多起社區群聚感染事件，台北市政府率先成立社區採檢站，並主動洽詢安特羅支援快篩試劑，安特羅已緊急撥用外銷的快篩試劑，檢測試劑直送台北、台中與彰化等。

安特羅表示，安特羅快篩試劑年產能1000萬劑，各國訂單不斷，但台灣疫情升溫，安特羅將優先提供快篩試劑，滿足各縣市政府篩檢站量能。

安特羅自主開發的快篩試劑「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，可辨別英國變種病毒株的快篩試劑，靈敏度（Sensitivity）達9成以上、特異性（Specificity）更達百分百，操作簡單，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果。

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