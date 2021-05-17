新冠疫情國內今日爆增333例本土確診病例，由於15、16兩日都有超過百例本土確診，雙北今（17）日宣布，高中職以下明起停課至5月28日，補習班、托嬰也全暫停。對於是否贊成停課，一份線上民調也隨之曝光。

台北市長柯文哲今在記者會上表示，疫情開始升溫，防疫層級要慢慢升高，今天新北市長侯友宜有和他通電話，隨疫情發展防疫做滾動式修正；他希望大學也能停課。

侯友宜亦表示，自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校；至於勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假。

據「蘋果線上民調」的公開調查資訊顯示，「請問您對於政府是否該宣布停課的看法」，共列出5個選項，自17日上午9點半開始，截至上午11點為止，已逾4千名網友投票。結果顯示有71.3%的網友表態「支持政府統一宣布停課，防疫優先，暑假再補課」，另外則有20.2%的網友認為，應「確診區域停課，再視疫情滾動式調整」，但也有4.8%的人傾向「不停課但課程暫緩」。亦有2.9%的人認為「不停課，由家長自行決定」，僅0.4%的網友表示「沒意見」。

(中時新聞網)