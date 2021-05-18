「美國海軍學會新聞網」（USNI）17日報導，美國海軍已確認，濱海戰鬥艦（LCS）自由級首艦「自由號」（LCS 1），以及獨立級首艦「獨立號」（LCS 2），都將於今年內退役。由於兩艦都才服役不到15年，顯示在美海軍加緊準備高強度衝突下，LCS的未來已越來越不樂觀。

美國海軍發言人史威格曼（Nicole Schwegman）中校告訴USNI，「獨立號」將於7月31日退役；另根據美海軍備忘錄，「自由號」會在9月30日退役，兩艦都將進入後備役艦隊封存。USNI指出，LCS的服役年限至少為25年，而「自由號」與「獨立號」分別於2008年和2010年服役，其實正值「當打之年」。

美海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）先前便表示，希望於今年退役前4艘LCS，理由是這批軍艦在建造時帶有試驗目的，要花25億美元（約新台幣698億元）進行升級，才能達到與後續同級艦相當的戰力，「我寧願把這些錢拿去買新巡防艦」。

這讓LCS的未來越來越不樂觀。無論是獨立級或自由級，都遭遇作戰設備整合困難、維護費用昂貴、性能不符未來戰場需求等問題，導致採購數量已從52艘降為32艘，短缺的20艘則以配備神盾系統的新一代飛彈巡防艦FFG（X）替代。

不過該級艦仍有支持者，美軍南方司令部司令法勒（Craig Faller）上將先前指出，LCS在中南美反毒行動中表現優異；美國第7艦隊也持續對該級艦的海上打擊，以及支援戰線前沿島嶼「遠征前進基地」（EAB）等任務進行研究；美聯邦眾議院軍委會（HASC）副主席露莉亞（Elaine Luria）也表示，她不同意提前退役未達壽限的現役艦艇，以免無法立即因應現存的大陸、俄羅斯威脅；除此之外，也有人擔心在現役掃雷艦艇退役後，若預定接手相關任務的LCS「遭遇不測」，將導致美國海軍掃雷能力出現極大缺口。

(中時新聞網)