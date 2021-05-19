37歲的金馬影后桂綸鎂，睽違13年再次接演台劇，在《台北女子圖鑑》中飾演從台南來打拚的都會女性，一路從20歲演到40歲。5月中劇組接連幾天在雙北市踩點進行拍攝，連疫情嚴重爆發後也沒停工，5月14日本刊就直擊桂綸鎂與巫建和現身新北市永和區，在公園上演純愛風格的甜蜜餵食秀。

在百貨賣場拍戲的桂綸鎂，由化妝師替她整理好妝容準備上場。（圖／本刊攝影組）

趁著空檔，桂綸鎂一直在看生活用品及防疫物品，最後買了溼紙巾。（圖／本刊攝影組）

5月14日下午1點半左右，身穿白色工作服的桂綸鎂，現身新北市永和的百貨賣場拍片，從工作人員身上的拍攝證看來，她演出的是預計明年初上檔的劇集《台北女子圖鑑》。雖然是小螢幕作品，劇組陣仗依然不小，粗估攝影、燈光、妝髮等工作人員就超過20人，但全體工作人員皆把口罩戴好戴滿，非常遵守防疫規定。趁著拍攝空檔，改穿連身裙的桂綸鎂戴上口罩，順勢逛起賣場內的零食區，並選購了溼紙巾，此時有幾位女粉絲拿起手機想捕獲影后風采，一旁的工作人員隨即善盡職責上前勸阻，之後便加強現場的管制工作。

桂綸鎂先拿小電扇幫巫建和散熱，接著上演餵食秀。（圖／本刊攝影組）

下午3點半，賣場拍攝部分告一段落，桂綸鎂搭車轉往附近的公園繼續工作，此時出現巫建和與她對戲。開拍前，桂綸鎂先是拿著小風扇對著並排坐的巫建和，幫忙消暑散熱，期間更一度伸手擦了下對方的嘴角，從這些小動作就能發現，桂綸鎂雖貴為影后，對後輩仍十分照顧。

雖然身為文青女神，但桂綸鎂完全無偶包，吃東西的模樣頗為逗趣。（圖／本刊攝影組）

之前桂綸鎂就曾在巫建和演出的電視劇《天橋上的魔術師》擔任客座老師，為年輕演員群傳授表演經驗。從當天兩人的互動看來，彼此果然默契極佳。下午4點左右，兩人的感情戲終於登場，桂綸鎂、巫建和一起坐著吃便當，接著開始打情罵俏，女方伸手並閉上眼睛，男生則握住對方的手，隨後夾了一口菜到女生的碗中，桂綸鎂也回敬對方一道菜，但又瞬間把菜從男生的便當中夾回來咬上一口，故意做出厭惡的表情，接著輪到男方有點不悅地搶回來，雙方你來我往，充滿情侶間的小情趣，但都是純愛風格，未有更進一步的場面出現。

兩人的感情戲十分純情，但桂綸鎂不時出現許多有趣的動作與表情。（圖／本刊攝影組）

晚上7點整，換上白T恤搭配牛仔褲的桂綸鎂再度登場，此時巫建和也換穿條紋T恤配短褲，兩人繼續在公園進行拍攝工作，手上的也餐點從便當改成蛋糕。看桂綸鎂滿臉甜甜的笑容，露出雪白的牙齒，左手拿著小蛋糕，右手用叉子切了一小塊餵食對方，男生則一邊品嘗蛋糕，一邊打開保溫瓶倒出飲料，兩人在公園一邊吃蛋糕喝飲料，一邊聊天培養感情。

晚上桂綸鎂與巫建和換了衣服再上場，手上的食物也從便當換成蛋糕，但拍的依舊是餵食畫面。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)