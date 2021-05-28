台積電慈善基金會捐零接觸防疫採檢站，首座落腳南科園區，黃偉哲（右一）參觀採檢站。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台積電慈善基金會將在全台捐贈設立8座零接觸防疫採檢站，首站設在南部科學園區台南園區，台南市長黃偉哲28日到場見證啟用儀式，感謝台積電在防疫上充分展現護國神山的風範，以及南科管理局在最短時間內協助建置完成。

黃偉哲表示，台南目前已成立32處篩檢站，包含14家醫院篩檢站及擴大增設的15處衛生所篩檢站、慈濟基金會捐贈篩檢組合屋2座，以及今日台積電捐贈的零接觸防疫採檢站1座，台南市持續儲備醫療量能全力抗疫。

台積電有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，民眾或是從業人員PCR檢測需求甚多，由台積電慈善基金會與奇美醫院合作，於台積電廠區所在城市設置南台灣首座「零接觸防疫採檢站」，並呼籲企業可以一起力挺醫護，給予醫療人員更實質的打氣跟支持。

台積電慈善基金會董事長張淑芬也透過電話錄音表示，平常基金會都是走到第一線，雖然因為疫情不能四處奔走，但看到第一線醫護人員的辛勞，期盼藉由設立行動篩檢車提供更方便安全的篩檢環境，幫助需要篩檢的人。

台積電首站零接觸防疫採檢站設在南科的西拉雅公園停車場，目前由奇美醫院醫護人員進駐，設備包含正負壓環境建置、冷氣、UVC紫外線殺菌、自動轉液設備及生物隔離措施，大約25分鐘就可以完成篩檢，並於當天得知結果。

黃偉哲表示，零接觸防疫採檢站移動性高、擴充彈性大，也能於短時間內快速提供檢體報告，因此特別感謝台積電的善行義舉，未來市府會與南科加強合作防疫，共同守住市民朋友的安全與健康。

(中時 )