小彬彬（溫兆宇）去年與交往的27歲越南女友「小英」在越南辦理登記結婚，梅開三度的他開心上節目分享兩人相處點滴，如今礙於疫情關係，夫妻倆已長達超過一年時間沒見面，此外為了結婚要飛往越南面試的行程不斷延期，連寫陳情書希望改以線上方式都遭拒絕，讓他無奈表示：「恐怕還有得等。」

根據《三立新聞》報導，政府針對東南亞、南亞等21國國民設立「境外面談」制度，意謂外籍人士要和台灣國民結婚，得先取得原國結婚證明，才能申請我國駐外代表處所辦的「境外面談」，只要面談通過，就能申請來台依親簽證，不過礙於疫情嚴峻，小彬彬原定要飛往越南面試的行程，雖延期至7月28日，但他表示礙於疫情恐難以成行，就算飛過去加上隔離時間，至少得要耗費一個多月。

小彬彬昔日與女友小英合照曬恩愛。（圖／溫兆宇臉書）

小彬彬透露4月時曾寫陳情書，希望改採線上方式面談，未料遭駐越南代表處打槍，仍要求他親自到越南一趟，也讓越南女友「小英」遲遲無法來台團聚，這讓他無奈表示只能照著對方辦事模式進行，至於目前要做的任何詢問，還是得打國際電話到駐越南代表處，看來愛妻要來台灣生活，恐怕還得等上一段時間。

至於疫情是否影響工作？小彬彬表示由於是做後製相關工作，基本上可以在家上班，收入自然不會收到太大影響，此外，母親就職的公司也是分批上班，兩人可以輪流照顧小孩。

(中時新聞網)