台灣新冠肺炎疫情升溫，連五日確診人數都破百例，讓中央指揮中心在今天宣布全國防疫警戒進入第三級，全國標準一致一體執行，不過這幾日仍有許多民眾出門沒戴口罩，讓藝人小薰氣得拍照PO網痛批：「破口就是來自你。」

隨著疫情升溫，幾乎所有民眾都做好防疫工作，但仍有不少人不甩防疫規範，小薰昨（18日）在車上時，就驚見這傻眼一幕，即便疫情已是人人自危，仍有一名男子未戴口罩就出門，她將此畫面拍下PO網，氣憤表示：「為什麼、為什麼、為什麼不戴口罩」，接著直指：「破口就是來自你，你知道嗎？」隨後轉發一張「一旦確診，不是只有你有事」的圖表，提到若確診，包括家人、同事等9類人，都恐面臨停班、停業、停課且沒有收入，強調：「真的不是只有你的事。」

小薰在路上驚見有人不戴口罩恐成防疫破口。（圖／estherxun IG）

小薰轉發圖表強調「若確診真的不是只有自己的事」。（圖／estherxun IG）

小薰接著表示疫情「1人傳百人、百人傳千人、千人傳萬人」，之前唸護校時，明白傳染是很可怕的，不僅無聲無息，加上又有潛伏期，切勿存僥倖心態，絕對需要更注重防疫，雖然夏天炎熱，戴口罩悶又難受，還可能長粉刺、痘痘或過敏，但長痘痘總比確診好。

對此，網友也紛紛回應：「昨天有個人沒戴口罩，我走過去還對著我咳嗽！差點動手」、「我們都要保護自己也保護他人，做好防護是最好的，口罩一定要戴好」、「要戴好口罩和勤洗手，不要拿自己的生命來開玩笑，這病毒的傳染率真的很高」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

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(中時新聞網)