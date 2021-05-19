新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台升級第三級防疫警戒，日前稱萬華為「毒窟」的YouTuber愛莉莎莎，因為失言慘糟網友砲轟，沒想到昨（18）日在IG上寫下：「我發現我裝乖裝到開始無趣了」，立刻引發網友議論。

愛莉莎莎表示疫情期間發現一件事，就是「裝乖裝到開始覺得無趣了」，她表示身為公眾人物，被要求講話要委婉收斂，很多人也會提醒她發文前「用腦袋好好思考三分鐘」，因為這樣才能「討好所有人」，對此，她表示自從「肝膽排石法」影片風波後，不僅言行收斂很多，也開始拍很多安全主題的影片，但卻發現自己越來越不快樂，因為本來就是不愛安全生活的人。

愛莉莎莎坦言做自己比較輕鬆，對於那些委婉、拐彎抹角、政治正確，甚至是官腔討好所有人的話，真心一點興趣都沒有，至於自己跟一般人一樣，充滿優點和缺點，立場當然可能跟大家不一樣，但自己並非新聞頻道，不懂為何講話需要中立和三思，接著強調「講一句話不要害怕得罪誰，想講就講，這才是我要的人生」。

愛莉莎莎的發文，立刻引起兩極評價，許多網友怒批：「公眾人物本來就有相對應責任，如果覺得講話前三思很累很不快樂，不要當公眾人物不就好了」、「不是討好與不討好的問題，而是身為公眾人物的妳是有一定影響力，說話前三思是責任」，但也有不少人力挺：「原本的你，才是我最喜歡的樣子」、「我覺得很多時候是酸民故意放大沒事找碴」。

(中時新聞網)