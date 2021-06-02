最近疫苗爭議不斷，民進黨的態度，被外界質疑是否介入高端疫苗炒作，其中有被討論到的民進黨立委陳明文，今天接受主持人周玉蔻電訪時宣示，以「人格保證」，他跟家人，絕對沒有炒作高端疫苗股票、任何一張高端疫苗股票都沒有。

周玉蔻更在節目中表示，這波查出來的名單，恐怕是國民黨某大家族比較愛買生技股。

周玉蔻今指出，高端疫苗股票買賣，昨天梁文傑說，政府早已經徹查一輪了，民進黨有頭有臉的人，絕對沒有涉及高端的股票買賣跟炒作；今她用通訊軟體訪問陳明文。

陳明文被問到，自己被討論到跟高端有股票買賣，是否有此傳聞時表示，「我高端疫苗這個股票一張都沒，包括太太、兒子及女兒都沒有，我也沒有利用我的家人去買任何一張高端疫苗的股票」。

至於為何會被討論到他，陳明文說，「我不意外，很多焦點都會對著我，我是公眾人物，很清楚什麼該做什麼不該做」。

周玉蔻追問，她這節目有留紀錄，最後要是被查到，「你恐怕要退出政壇，包括兒子女兒」；他說，「這個沒問題，人格保證，真的沒有買」。

被問到，為何民進黨會被質疑炒作高端股票，在野黨目的是什麼？陳明文表示，「不知道啊，誰要批評我、要監督我，都欣然接受」。

(中時 )