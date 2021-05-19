台灣新冠肺炎疫情持續延燒，一連數日確診突破百例，讓全國民眾人心惶惶，藝人李妍憬則是送上數百個便當，為處於疫情「重災區」的萬華醫護人員打氣，希望能盡一點微薄之力，讓許多網友讚賞不已。

日前有醫護人員表示：「請便當店不要排斥送飯到急診室」引發關注，對此，李妍憬表示將會提供150-200個愛心便當，給萬華區前線的醫療人員，以慰勞他們連日來的辛苦，尤其看到確診人數增加，更希望大家都有一份情一份心，去盡一點微薄之力，至於便當會透過當地議員服務團隊送至醫療站，畢竟現在防疫至上，得避免過多不必要的群聚，也希望天佑台灣，願台灣民眾這次能夠一起渡過難關。

李妍憬強調一個小舉動，會慢慢影響大家，但愛心要做對地方，因此呼籲大家不要用丟包方式放到醫院，因為醫護人員用餐是有時間限制跟輪班，此外眼見第一線醫療人員真的很累，擔憂自己的力量很薄弱，無法達到宣傳效果，希望看到這篇文章的人能夠轉發，讓更多人能盡一點心力，守護屬於我們的天堂，更再三強調：「每個人最好的示範就是別亂移動，乖乖在家，出門戴好口罩」。

對此，網友也紛紛留言打氣：「你們好棒，值得讓人敬佩」、「妳很棒，感恩有妳這樣的愛心，台灣加油，大家一起加油」、「你說的我很聽得進去，能自救與捨得的人，是這時段最優良的解法」。

(中時新聞網)