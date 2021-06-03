蔡政府取得疫苗進度落後 近百輛汽車集結總統府鳴喇叭「要疫苗」

近百輛汽車集結總統府長按喇叭「要疫苗」。（趙婉淳攝）

國民黨立委鄭正鈐手持「我要疫苗」布條。（趙婉淳攝）

新黨主席吳成典（右）到場助陣。（趙婉淳攝）

警方不敢大意，現場蒐證。（趙婉淳攝）

疫情爆發，蔡政府取得疫苗進度落後，前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐今天共同發起「小英，給我疫苗」快閃活動，下午2點有近百輛汽車與機車，從各地前來「路過總統府」，一起長按喇叭表達憤怒，要求蔡政府儘速拿出足夠的國際認證疫苗。

下午兩點不到，就已經陸續有民眾開車在總統府前長按喇叭，不少車輛外掛上「給我安全有效疫苗，其他免談」、「我要BNT，其餘免談」布條，沿途喇叭聲此起彼落，蔓延到景福門，震耳欲聾，也有不少機車騎士鳴喇叭表達不滿，國民黨立委鄭正鈐與新黨主席吳成典均到場助陣。

鄭正鈐說，今天下午只是活動的開始，之後每天下午2點，都希望國人在經過總統府與衛福部時，能按喇叭，讓蔡政府聽到人民的憤怒與吶喊，也讓蔡政府日後聽到喇叭聲，都會想到民眾希望儘速接種疫苗的訴求。

吳成典表示，鴻海創辦人郭台銘欲採購500萬劑BNT疫苗捐贈給台灣，若蔡英文持續阻擋郭台銘等人把疫苗輸台，用意識形態政治操作，就代表其完全沒把人民生命看在眼裡，就要進一步發動罷免蔡英文行動，不該讓沒良心的元首領導台灣。

面對汽機車按喇叭表示「要疫苗」訴求，警方也不敢大意，不但現場蒐證，還派出拖吊車應變，所幸沒有用上，但警方採取臨時管制措施，置放拒馬於總統府附近的公園路、貴陽街、寶慶路路口，暫時禁止車輛進入凱達格蘭大道與總統府前的重慶南路，約莫20分鐘後，喇叭聲才漸漸緩和下來。

(中時 )