嘉義縣太保市關聖帝君廟前今天下午1時許發生一起死亡車禍，一輛曳引車與機車發生車禍，機車騎士當場死亡，未送醫，肇事原因由警方釐清中。

嘉義縣消防局指揮中心今天下午1點25分獲報，指太保市北港路二段關聖帝君廟前發生曳引車與機車車禍，到場後發現機車騎士已當場死亡，未送醫，後續交由轄區南新派出所員警處理。據了解，曳引車與機車是並行159線往西，疑似因視線死角而發生憾事。

(中時 )