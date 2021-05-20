嘉義太保市曳引車與機車車禍 騎士當場死亡 16:012021/05/20 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曳引車與機車發生車禍，機車騎士當場死亡未送醫。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣太保市關聖帝君廟前今天下午1時許發生一起死亡車禍，一輛曳引車與機車發生車禍，機車騎士當場死亡，未送醫，肇事原因由警方釐清中。 嘉義縣消防局指揮中心今天下午1點25分獲報，指太保市北港路二段關聖帝君廟前發生曳引車與機車車禍，到場後發現機車騎士已當場死亡，未送醫，後續交由轄區南新派出所員警處理。據了解，曳引車與機車是並行159線往西，疑似因視線死角而發生憾事。 離奇 休旅車失控插進高雄民宅鐵門 只剩車尾在外 汽機車監理業務可利用網路 雙北駕訓班暫關閉 (中時 ) #太保市 #曳引車 #機車車禍 #關聖帝君廟 #機車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 登山產物險 市場小難問世 04:102021/05/17 地方新聞 板橋凌晨驚傳駭人巨響 住戶驚醒一看整排機車在燃燒 09:242021/05/16 社會 高雄2派人馬臉書互嗆約釘孤支 棍棒齊飛互毆警速逮5人 07:502021/05/18 社會 自小客撞樹凹成兩截 車內雙亡 04:102021/05/17 地方新聞 嘉義車禍女騎士連人帶車卡貨車後輪 大腿嚴重變形急送醫 15:212021/05/15 社會 男開車突中風 暴衝撞死女工程師 父母獲被害補償40萬 10:032021/05/17 社會 機車疑闖紅燈撞汽車 台中騎士顱內出血送醫 15:252021/05/17 社會 柴油重車六期 延期攻防戰開打 04:102021/05/17 產業．科技 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 16:052021/05/16 財經 8旬老翁騎車百公里迷失苗14線山區 頭份警助返家 19:062021/05/16 社會 男子散佈假訊息「騎機車沒戴口罩會罰錢」遭函送送辦 20:252021/05/16 社會 社會熱門新聞 酒客慌了！桃園金沙酒店小姐確診 不排除擴大匡列 - 社會 桃園政商名流的最愛 最高檔金沙酒店小姐確診大家剉咧等 - 社會 男子打球未戴口罩 左營警方通報衛生局裁罰 - 社會 女友閨密鹹濕性暗示誘惑 嫩男凍抹條激戰後慘挨告 - 社會 網傳高雄騎機車不戴口罩最高罰1.5萬 查核中心：錯誤訊息 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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