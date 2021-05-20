前拓荒者球員史瓦尼根(Caleb Swanigan)目前已不在NBA打球了，但他場外生活特別引人關注，尤其是在他外觀上的變化更令人啞口無言，而最近外界之所以會關注到他是因為昨天他被爆出因持有大麻遭定罪，被判處180天緩刑，也趁機捕捉到他現在的落魄樣子，從一個標準的肌肉男NBA球員，暴肥成路上沒人會注意的「大叔」，這真的胖到讓人瞠目結舌！

目前史瓦尼根也才24歲而已，不知道他是受了什麼打擊才變成這樣，據外媒《247sports》的報道，史瓦尼根剛進入NBA時身高是約205公分、體重約117公斤，報道稱目前他已暴肥到約181公斤左右，所以大略估計他至少胖了64公斤，而且只在短短一年的時間，64公斤幾乎等於一個170公分成年男性體重了。

2017年夏天他被拓荒者選中後，生涯開局順利，拉斯維加斯NBA夏季聯賽入選最佳陣容第一隊，看似前程大好，不過進NBA後上場機會並不多，生涯平均只有2.3分2.9籃板和0.7助攻，18-19賽季他被送到國王，但那個賽季他僅代表國王出場7次，場均僅0.7分1籃板0.3助攻。最後一次在NBA是2020年1月19日，他又回到拓荒者打了20場，平均上場13.2分鐘得3分4.7籃板1.5助攻。

Former Blazer Caleb Swanigan looks like a whole new person now. 😞 pic.twitter.com/sBqfUO3aSR — NBA Retweet (@RTNBA) May 18, 2021

而接著就沒NBA和發展聯盟球隊要他了，短短一年時間他不但沒回歸籃球圈還胖成這個樣子，讓人唏噓，據了解他在去年12月被警方發現在印第安納北部路邊行駛，警方攔下車子，當他搖下車窗時，警方聞到濃濃大麻味，經搜查警方發現約1.5公斤的大麻和吸食毒品工具，因此判處他180天緩刑，不過好在他無須面臨坐牢。

(中時新聞網)