世界棒壘球總會（WBSC）在台灣時間20日深夜於官網宣布，東京奧運棒球5搶1最終資格賽地點將從台灣移至墨西哥舉行，文中除了感謝墨國願意緊急接手也謝謝台灣及相關當局。

由於台灣新冠肺炎疫情持續升溫，政府也頒布了新的邊境管制，中央流行疫情只會中心已經宣布自5月19日零時起至6月18日止，未持有我國有效力居留證之非本國籍人士暫緩入境，也增加外隊入境難度。

WBSC主席法卡利（Riccardo Fraccari）說：「WBSC和整個棒球世界都很感謝偉大的墨西哥東道主，願意在短時間內緊急舉辦這項重要賽事，並歡迎各隊參加。」法卡利認為，已經取得奧運門票的墨西哥願意接手，是基於熱愛棒球及為棒球服務，且尊重奧運及全球棒球大家庭。

法卡利也感謝中華棒協和台灣當局為辦成比賽竭盡全力，「台灣仍是世界頂尖的棒球主辦國之一，未來我們仍有機會回到這裡比賽。」

確定了比賽國家移至墨西哥，WBSC表示，會盡快確認比賽日期和舉辦城市的地點，但中華隊是否參賽，負責此次組、訓、賽的中職表示，目前與球團都還在審慎評估與討論中，預計需要幾天討論時間才會有明確結論。

(中時 )