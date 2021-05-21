台灣新冠肺炎疫情升溫，不僅全台進入第三級防疫警戒，本土確診案例更是連六日破百，也讓醫療資源面臨短缺情況，對此，台北市長柯文哲發布退休醫護召集令，短短1天就有上千人報名，除了炎亞綸的父親之外，歌手史茵茵的父親也投入支援新冠肺炎疫苗施打業務，讓她大讚：「覺得阿爸的帥度再次爆表」。

史茵茵透露收到母親傳來一張照片，只見曾是婦產科醫生的76歲老父親，全副武裝穿上防護衣及護目鏡，開始支援新冠肺炎疫苗施打業務，主要工作是評估患者身體狀況是否適合施打疫苗，讓她瞬間覺得父親帥度再次爆表，至於第一次覺得父親帥到頂點，則是四年前幫她接生時，不禁再次大讚：「沒想到阿爸又超越自己啦」。

此外，史茵茵除了向最前線守護大家的醫護人員，獻上由衷感謝及最高敬意，也感謝各行各業堅守崗位默默付出的人，讓大家可以順利維持日常生活，接著也再三呼籲：「謝謝每一位願意減少社交活動、認真戴口罩勤洗手的朋友們，這場對抗疫情之戰，需要所有人通力合作才有可能成功」。

而父親是台大醫院內科部腎臟科主治醫師的炎亞綸，也在臉書放上父親身穿隔離衣、護目鏡的照片，對於父親投入這次醫護召集令，讓他感性表示：「身為醫生爸爸的天職，爸爸加油！千萬小心防疫，愛你！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)