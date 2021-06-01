台灣新冠肺炎疫情升溫，確診人數居高不下，包含3+11爭議、諾富特破口、疫苗卡關、篩檢量能不足造成校正回歸等，相較於一年前的防疫優等生形象，如今病毒突破的態勢讓許多民眾認為中央處理不當，白白打壞一手好牌，指揮官陳時中難辭其咎，日前雙北、南投、金門等非綠陣營的縣市長紛紛發聲「逆時中」，網路聲量創下新高。

金門、南投槍口逆時中 搶奪防疫話語權

金門縣長楊鎮浯23日開出「逆時中」第一槍，網路聲量隔日24日攀上11,141筆，創下討論新高，起因是金門縣府公告要求搭機到金門的旅客配合實聯制、接受新冠肺炎快篩，遭指揮中心依法撤銷。楊鎮浯指出，已兩度發函中央未獲回覆，強調會持續溝通，也會提出進口疫苗的要求，請中央儘速審核通過「勿再以任何理由阻擋」。

接著第二槍則由南投縣長林明溱開出，25日公開表示和代理輝瑞BNT疫苗的上海復星醫藥公司聯繫，呼籲中央放行，讓縣府購買BNT疫苗，直喊「救人要緊，希望不要有政治考量」，槓上中央的發言，同樣使網路聲量在5月26日達到22,436筆，創下近期的高峰。

雙北疫情嚴峻 柯文哲、侯友宜開轟聲量攀升

全台疫情最嚴重的雙北更是砲聲隆隆，新北市確診人數全台最多，醫療量能緊繃，針對疫苗不足的問題，新北市長侯友宜30日在記者會上向中央喊話「別再刁難了啦、趕快一點啦」，藝人張小燕也在臉書PO文力挺，引發網友關注，共有36,456筆網路聲量。

另外，台北市長柯文哲幾乎是每日一罵，怒火對準中央狂轟「當官不是在辦公室看數據」、「只會講空泛數字」、「腦袋在想什麼」、「講幹話鬼扯」、「病歷砸過去」，屢屢造成話題，5月29日網路聲量達到本週最高峰共113,334筆。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月17日至2021年05月27日，共十天。

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(中時新聞網)