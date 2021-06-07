勞動部自營業者或無一定雇主的勞工7日起可申請紓困金，台南市勞工發現申請大塞車，需等候數小時以上。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

勞動部針對自營業者或無一定雇主的勞工紓困方案7日零時起可線上申請，台南市約有6萬多名勞工符合資格，不少人徹夜守電腦等到7日凌晨，申請時卻發現網路大塞車，台南市勞工局呼籲，申請期限可到7月5日，民眾可延緩兩天再申請。

台南市投保職業工會人數約15萬人，其中個人年所得低於40萬8000元者，估計占9成，約14多萬人，這些人符合自營業者或無一定雇主的紓困要件。

台南市勞工局表示，符合請領資格的14萬人中，約8萬多人月薪在2萬4000元以下，勞動部的3萬紓困金4日直接撥款入帳。剩下約6萬多人月薪在2萬4000元以上，7日起線上申請，審核通過可領1萬元。

為了1萬元紓困金，不少勞工徹夜守候，7日凌晨零時起，就透過電腦、手機上線申請，許多人竟發現網路塞車，完全點不進去，隨即被系統告知要等1小時以上，急得詢問可以用紙本現場申請嗎？

台南市勞工局表示，這次紓困金申請為勞動部網站，紙本申請需為特殊情況，網路塞車是因為首日湧入大量申請民眾，其實申請期限到7月5日，民眾可過兩天再申請。

台南市弱勢加發與急難紓困對象，去年核定共9萬8000多人，今年每人4500元紓困金4日由衛福部直接入帳，新增的申請者同樣在7日起至月底可上線申請，台南市社會局表示，尚未發現有網路塞車狀況。

(中時 )