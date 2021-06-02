「最美魚販」響應醫護徵召投入抗疫 想盡小小力量守護台灣

「最美魚販」阿澎（劉心語）曾在外科擔任護理師4年多，眼見本土疫情擴大、台北市長柯文哲緊急召集退職醫護支援前線，她義不容辭的加入團隊，昨（1日）是第一天受訓，劉心語在社群平台發文表示：「彷彿回到學生時代，但這次卻是要來打仗的！」

劉心語擁有護理師背景，上月29日面試退職醫護召集令，入選後於1日參加首日受訓，她綁著馬尾、配戴護目鏡及口罩，身穿醫護制服，化身美麗的白衣天使，透露很像回到念書的時候，但這回卻是上戰場打仗，「不只是我們，很多人也都默默付出著。」

同時，劉心語轉述已在前線奮戰的朋友貼文，不捨對方「有3.5小時全副武裝，沒吃沒喝沒上廁所」她向朋友喊話：「真的很心疼，再撐一下…我們來了」並呼籲社會大眾繼續堅持防疫工作，用互助、互愛的方式共同走過疫情。

近日新北市雙和醫院有名確診病患，因忍受不了長期隔離，在病房失控砍傷三名醫護人員，劉心語看到新聞，忍不住轉發工會聲明，「拜託大家不要這樣對待護理人員，疫情當前，每個人都有自己的情緒，但是暴力不能解決問題.....也沒有誰應該承受誰的負能量，大家都是人生父母養，將心比心」她請求大家杜絕醫療暴力，認同醫護人員不該在前線挨刀。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)