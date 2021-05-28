台北市長柯文哲日前急發徵召令，徵求退休、退職醫護人員進駐備援，民眾黨立委蔡壁如為了響應也赴和平醫院急診室見習，日前臉書發出一張「濕背照」獲得40萬個讚，但外界反應兩極；蔡壁如今表示，這一張照片應該是全國民眾對穿這個制服身分的一個肯定。

蔡壁如今在民眾黨「不3不4不缺電？民眾黨公布能源政策！推《氣候變遷法》應變極端氣候」線上記者會後，很多網友好奇她去和平醫院急診室見習狀況。

蔡璧如說，發燒篩檢站都在戶外，沒有空調，真的很悶、很熱，尤其是穿的厚厚重重，但是大家看到這一張照片，應該是對穿這個制服身分的肯定，也就是全國民眾對於前線的醫護人員的一個肯定。

她指出，她也非常謝謝第一線的醫護人員的勇敢抗疫，抗疫如同在抗戰，所以現在就是在大戰當中，請大家給第一線的醫護人員繼續加油，

被問到在臉書發表已經去和平醫院急診室見習的訊息，引發已報名的護理師質疑，為何她能短短兩天就火速提前進醫院實習，是否有耍特權？

蔡壁如表示，當天市政府發出了徵召令後，她就把QRcode點下去填寫資料，其實沒有多想什麼，也許就是醫護人員的特質，特有的一個使命感吧。

她說，去報到後才發現，為什麼醫院要要找她去？因為所有的醫護人員真的人力太緊繃、太緊繃了。加上有一些醫護人員正在居家隔離當中，所以人力非常的欠缺。

(中時 )