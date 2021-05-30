台北市長柯文哲今早主持防疫升為第四級兵棋推演，下午記者會被問到四級封城的界線，柯指出，以萬華狀態為例，每10萬人有400人感染為例，目前管制還是有效，在這個基礎上，北市封城的機會很低，其他縣市只要不衝過10萬人400人的感染的這條防線，封城的機會不大。

柯文哲指出，目前台北市沒有四級封城的危險，沒必要不准外出或停班，到現在為止，其他縣市只要不衝過10萬人400人的感染的這條防線，封城機會就不大，而柯文哲表示，到四級的警戒項目相當多，像是必須遵守「非必要不得外出」、「全面停班」、「全面停課」、「停止所有聚會活動」。

柯文哲指出，四級兵棋推演有做了些準備，包和大型場館盤點，也有想過全面做普篩，台北市可以做大型收容所，像是內湖網球館、信義國際會展中心，這些場館會做計畫書，但純粹是預防性的計畫，目前沒有封城危險。

柯文哲認為，目前三級管制狀態要如何不影響經濟發展，還要討論，會把台北市的經驗寫成SOP，像是捷運、公車減班標準，還有停課時酷課雲上線當機，如何改善等會做精進計畫，而目前物流的部分，用現金交易有20％，台北市無現金交易要再做。

柯文哲也說，停課容易、停班難，但停課後，孩子的照顧要有系統規畫，另外，還有快篩陽性後，要在最短時間內得知PCR檢測結果，目前沒有封城危險，但日後如封城，要做更詳細的計畫書。

(中時 )