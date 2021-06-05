台北市日前推出市場即時影像，讓民眾線上監測人流，結果周末人潮依舊炸鍋，外界質疑北市人流管制策略失敗。台北市長柯文哲表示，逛市場關乎人的習性，無法一下子改變，既然訴諸自動自發的原則失效，明天起會出動警方進行人流管制。

柯文哲說，在後疫情時代白皮書當中，有要提倡電商和物流產業，三級管制後物流業績管制更是成長五倍，因此宅經濟、無現金交易未來將改變整個台灣，雖然長期目標如此，但傳統市場關乎人們生活習慣，人的習性不會一下子改變。

柯進一步指出，之前鼓勵大家一周採買2次，後來發現有人就選週末2天，結果造成假日人潮多，但市場監視器還是會架，出門前可以看一看，人少時再去，但如果訴諸這種自動自發沒效，明天開始會用警察來管制人流，至於方法會再想一下。

有民眾質疑監視器被遮住，沒有發揮效用，柯表示，民眾有抱怨就會處理，今日市場處會派員將監視器架好，調整到比較好的視角。至於是否取締流動攤販，他則說北市流動攤販高達3萬，市府本來就有流動攤販管理辦法，既然訴諸道德要求自我管理沒用，就請公權力介入，明天就會開始處理。

(中時 )