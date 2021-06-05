本土疫情嚴峻，疫苗議題越炒越熱，台北市長柯文哲5日表示，美國大概會再2個月後打完疫苗，屆時會將疫苗送到世界各地，台灣目前要思考，如何用最低成本撐過未來兩個月，是他目前想到最好的策略。

柯文哲指出，這次中央發下來的疫苗，北市一天可打到1萬多劑，預計5、6日能打完。目前打疫苗策略是，只要中央明確說何時配發、配給多少，市府都會在最短時間打完，生產線策略也要看成本效益，因此會快速、穩紮穩打的打完。

話鋒一轉，柯表示，疫苗是這樣，美國到現在已經打3億劑，它每月生產量約有7萬劑，大概再2個月美國就會全數打完，再將疫苗送到全球各地去，我們要思考的是，如何用最低成本撐過未來2個月，才是最佳策略。

此外，由於北市長照機構出現群聚感染，為保護機構工作人員、弱勢者，柯宣布老人及身障住宿型長照機構1740人，社區居服員2050人，萬華、中正區老人送餐人員45人，身障資源中心20人，以及兒少與婦女等弱勢安置機構280人，總計4117人，將在6日前接種疫苗完畢。

(中時 )