交通部台鐵局去年推出的「暖心便當致敬專案」，為醫護警消提供後盾，售出2萬3555個暖心便當給抗疫前線人員，如今國內疫情再起，台鐵自6月1日起續推「暖心便當2.0致敬專案」，臨櫃或外送皆有9折優惠，用溫熱便當向防疫人員致敬。

台鐵指出，暖心便當2.0致敬專案自6月1日起至30日止，醫護警消人員憑識別證至全省台鐵便當店，可享便當9折優惠；另午餐在運送過程及食安無虞考量下，位於台北車站3公里左右範圍的公私立醫療院所、警察局、消防局等，可電話訂購滿10個80元以上之台鐵便當，享9折優惠並免費送達（周末及國定假日不外送）。

台鐵表示，本專案當日訂單請於前一日17時前預訂（訂購專線：02-23619309）；逢周六、周日及國定假日，請於前一上班日前預訂，主要希望事先調度人力，以全力支援醫護警消用餐。

暖心便當專案服務範圍包括長庚紀念醫院台北院區、國泰綜合醫院、馬偕、台大、聯合醫院婦幼院區丶和平院區、仁愛院區、台北市政府警察局、台北市政府警察局交通警察大隊、台北市政府消防局第一大隊中正中隊、第四大隊大同中隊，以及距離台北車站3公里左右範圍之其他醫療院所、警察局和消防局。

(中時 )