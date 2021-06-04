饗賓餐旅將為醫護、警消、救災小組及偏鄉衛生所等送上數萬個公益餐盒。（饗賓餐旅提供）

國立臺灣大學EMBA第17屆學生會與雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」攜手為醫護人員送餐盒。（雄獅集團提供）

在國內疫情持續緊繃的情況下，即便遭受衝擊最大的餐飲業者仍出現主動為第一線醫護、警消等工作人員送上餐盒以表支持及打氣的愛心行動，而這些善舉也達到拋磚引玉的正面效應。

旗下擁7大餐飲品牌、46家分店的饗賓餐旅積極備餐挺防疫第一線人員，自6月1日至6月30日，每日製作近3000份公益餐盒，免費提供給台北市、新北巿與桃園巿醫療院所、警消、救災小組甚至偏鄉衛生所等，並攜手台灣大車隊將饗賓用心製作的熱騰騰健康美味餐點，即時送到辛勤守護台灣的第一線英雄們手上。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示：「在這個全台一命的嚴峻時刻，董事長有感於第一線醫護警消的辛勞，特帶領饗賓全體同仁，自6月1日起至6月30日，每天現做、即時配送近3000個公益餐盒，提供給台北市、新北市、桃園市在第一線抗疫的醫護、警消、衛生所、防疫車隊的天使們。」陳毅航也表示，雖然饗賓身為餐飲業也正全力對抗疫情的威脅，為生存而戰，但仍想為社會盡一份力。

陳毅航說：「在這最艱困的時刻裡，我們為能替台灣盡一份心力而感到光榮，除了感謝所有盡力付出的所有饗賓人，也感謝此次全力支援餐盒配送的台灣大車隊的夥伴們。台灣加油！饗賓加油！我們一起挺過！」除了對外送暖，饗賓餐旅以「饗帶走」美食外帶外送、「饗在家」即食料理組合，以及日前才推出的「饗青巿集」嚴選食材料理送到府服務，積極祭出對策盼撐過這次的疫情危機。

國立臺灣大學EMBA第17屆學生會發起「送愛心餐到台大醫院」活動，昨（3日）中午與雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」，外送首批300份「醫護人員戰鬥餐」至台大醫院，總計將送出3600份美食為醫護人員打氣，而該活動隨即獲響應，中華國際領袖協會理事長周筱玲深受感動，也號召會員募集近千份餐盒，預計提供給台北市立聯合醫院的醫護人員；另外還有台大EMBA校友欲捐贈防護衣、呼吸器等防疫物資給台大醫院，更獲氣泡飲料廠商與菜商贊助，各方用實際行動來支持為防疫奮鬥的第一線醫護人員。

雄獅集團欣食旅總經理陳斯重表示，雄獅集團董事長王文傑同為台大EMBA第六屆校友，今（4日）也親筆寫下感謝小卡，表達每一位醫護人員的支持與感謝，隨著「醫護人員戰鬥餐」一起送到醫護人員的手中；除了台大EMBA第17屆學生會的3600份訂單外，一位不具名善心人士也訂購了300份餐點，將送往新北市雙和醫院，另有菜商贊助新鮮蔬菜，希望讓醫護人員在抗疫之餘，能持續保有體力和戰鬥力。

(中時 )