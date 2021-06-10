雲品國際酒店股份有限公司〈2748〉公告5月營收0.65億元、年減18％；累計年1至5月營收為7.02億元，較去年同期增加11％。

展望後市，面對本土疫情，雲品配合防疫規定，餐飲轉型為外帶、外送餐廳，雲品溫泉酒店與君品酒店的客房營運項目也陸續於五月底配合防疫政策自主性休館。雲品將於這段防疫期間全力加強客房、餐廳、公設等區域的清潔防疫，並透過雲朗選物購物平台將館內鎮店料理如烤鴨、活龍蝦等菜色，結合持續推出新品，在線上提供外帶、外送的銷售服務，力拚保持餐飲營運動能，並期望民眾也能夠在這段防疫期間安心在家享用君品酒店與皇家薇庭所推出的精緻美食。

雲品對全國三級警戒保持戒慎恐懼態度，除了加強防疫清潔與餐飲轉型於雲朗選物線上購物平台外，雲品也堅持所有餐點自製自送，讓員工化身「美食外送員」讓餐點與服務品質能有延續性，並配戴口罩、手套等防護措施，送餐前後也針對手部、外送保溫箱進行清潔消毒，另為減少接觸的風險，全數商品皆利用雲朗選物線上平台訂餐及刷卡付款，維護彼此的健康及安全。

此外，雲品重申輕資產、重管理的經營理念，本月份與寶元紀攜手合作，簽署委託經營合約，成為繼桃園皇家薇庭委託經營案後，第二處委託經營的據點，未來期待有望帶動雲品整體營運動能，並以線上購物、委託經營管理等多角化業務布局，以期擴大餐飲市場占有率表現，帶動復甦與整體營運回歸成長的動能。

(工商 )