腦麻外送員發生車禍後，傳訊給客人「餐重要」，流血在路邊等客人取餐。（截自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

一名腦性麻痺的外送員雨中送餐，意外遇上車禍，但他不顧自己傷勢，堅持「餐重要」，流著血、淋著雨在路邊等客人取餐完成才要就醫，客人見狀強忍眼淚取餐，還送上小紅包，但外送員堅持不收紅包，直到路人說「餐點送出去了，不用再擔心趕快就醫」，外送員終於收下紅包，而客人也忍不住眼淚潰堤。

有網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，5日一名女子叫了餐點外送，收到外送員發來通知：「您好，我是一位腦性痲痺患者，無法自行站立也無法行走，僅能靠電動輪椅行動。若您的所在地無電梯，我無法幫你將餐點送上樓。懇請您自行下樓取餐。因為我說話也不太方便，您如果需要溝通，會建議您使用文字訊息的方式。若無法接受，麻煩您點選取消訂餐，謝謝您的幫忙。」。

沒想到送貨過程中這名外送員出了車禍，當下倒地不起，手部也受傷流血，但他不顧自己的傷勢，立刻發訊息詢問「您方便來找我領取餐點嗎？」，堅持「餐重要」，希望對方能來到現場取餐。

女客人到現場見到外送員手流血、淋著雨等她，忍住眼淚取餐並送上小紅包，卻被他搖頭拒絕，女客人只好說「這不是紅包這是平安，拜託收下趕快上救護車好嗎？」，他終於肯收下，一旁路人說「餐點送出去了，不用再擔心趕快就醫」，讓女客人當場忍不住眼淚潰堤。

據了解，這名外送員「維維」是一名腦性麻痺患者，他在今年3月時開始騎著電動輪椅車，在新北市板橋區從事外送員的工作，不少人都見過他。

不少網友也在貼文下面回應：「這位身障者我遇過，很認真的一位男孩，風雨無阻的送餐，願佛祖保佑他一切平安順利」、「是uber的外送員沒錯喔，有跑板橋的應該多少有看到過，一個腦麻患者，都坐電動輪椅送餐，蠻認真的」、「外送員現在情況如何，我遇過他在板橋中山路上的麥當勞，我曾幫他，把他的餐點放在他的包包上，我自己都很想哭😭。因為我被他感動到」。

而維維也在自己的臉書發文，感謝大家的關心，表示大致上都還可以，只是傷口位置讓他無法用平常的睡姿睡覺，導致睡眠有些問題。但他一定會用最快的速度恢復到以前正常的生活，再次感謝大家，讓大家擔心，真的很抱歉！

(中時新聞網)