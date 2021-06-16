新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情3級警戒，台中市警察局為避免民眾及第一線員警，有群聚感染風險，自5月21日起暫停臨櫃申請即時發，改為郵寄，但昨日出現排隊潮繳驗良民證，警察局指出，近來轉職及紓困族群增加，呼籲民眾，防疫期間，可利用郵掛號方式申請，避免到現場跑一趟。

台中市警察局指出，近期各縣市辦理良民證的人數激增，台中市警察局外事科15日竟逾900件，量民證繳驗辦理件數，主要原因來自轉職潮及紓困族群申請良民證的人數增加，尤其，以補習班業者或老師申請紓困補助，及轉職當外送員等，辦理良民證的人居多。

台中市警察局指出，民眾若在網路申請後第3日起30日內攜帶應備證件至受理單位外事科櫃檯驗證及繳費領件。警分局可接受民眾申請，民眾申請後2.5個工作日內郵寄給申請人；民眾以掛號方式寄送相關文件資料至警察局外事科申辦，檢附申請書、國民身分證正本、回郵掛號信封（填妥收件地址）及申辦費用等，2個工作日內寄回。

台中市警察局指出，良民證暫停即時發證，辦理時間改為2個工作天，並以郵寄方式寄送申請人；另良民證辦理地點，因防疫辦公分流，從原本台中市警察局本部Ａ棟1樓（台中市潭子區豐興路1段500號），改至B棟1樓。呼籲民眾領證時，應配戴口罩、配合實名制及量測體溫，手部以酒精消毒等。