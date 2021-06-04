台灣新冠疫情持續升溫，疫苗成為民眾關注焦點，藝人也陸續發聲呼籲，女星玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，在入行前曾擔任過護理師，在知道醫護資源短缺後，主動登記報名「醫護召集令」，更以身作則去打疫苗沒想到竟然發燒整晚，身體出現狀況。

玉兔日前在IG限時動態上傳一張全黑底的圖，並表示自己燒到38.7度，已經燒了一整夜，都吃了藥溫度還是降不下來，事實上，玉兔這幾天還不斷發文呼籲：「這時候一定要同心協力，待在家當防疫英雄，才有機會夠把疫情時間縮短。」

玉兔的情況十分讓人擔心。（圖/翻攝自玉兔IG）

玉兔在文中表示希望大家近期能夠盡量忍住沒出門聚會，否則疫情壓不下來很可能會導致延長，「看著電視醫護、警消人員都那麼辛苦沒日沒夜的，我們也更該做好本份。」並且強調回到家要徹底消毒，「我出門採買回到家都會全身消毒，鞋子都不放過，把衣服都拿去洗，讓病毒者無所遁形」

據《三立新聞網》報導，玉兔的父母都有小兒麻痺，在她報名醫護召集令之前，想到家人內心其實曾掙扎過，但考慮到現在台灣的疫情嚴重，且哥哥也能幫忙照顧家人，還是下定決心，在沒有和父母商量的前提下報名，而父母看到新聞後，也十分支持她的決定。

(中時新聞網)