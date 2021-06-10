北市被爆出診所私打VIP疫苗爭議，中央流行疫情指揮中心10日表示嚴查驗辦，國軍新竹地區醫院也遭爆加開門診幫VIP打針，除了AZ還有剛配發的莫德納疫苗。但院方急澄清，表示當時有多餘藥劑限時內要打完，通報衛生局後緊急找來附近診所醫事人員，院長親友則屬同住家人屬感染高風險，絕非特權打針。

新竹國軍醫院8日下午突然加開內科診間，傳出是幫院長崔以威的親友及非第一線事人員施打公費疫苗，因名單中有5名崔姓人員，遭聯想是院長的親友。此外，在9日莫德納疫苗配送到院當天，崔以威同樣加開臨時夜間門診，施打對象竟非院內員工，而是崔的國防醫學院畢業校友。

對此院方澄清是誤會一場，9日加開的夜診是因為幫員工施打完35劑莫德納疫苗後，還剩8劑可施打，為了在6小時期限內打完避免丟棄浪費，但全院醫護人員皆已施打完畢，院方緊急聯絡新竹市衛生局及北區衛生所，委由衛生所連繫附近診所醫護同仁前來施打，才緊急加開的夜間門診。

8日施打AZ疫苗則傳出施打崔氏家族，院方坦承確實是崔以威的親戚。院方解釋，當天主要施打對象包括護理之家的照服員及長者、住民，打了35劑之後，剩下多餘的針劑，詢問院內員工均無人有意施打，才請崔以威的同住家人來施打。

崔以威屬第一線高風險醫事人員，同住家人也屬高感染風險族群，院方解釋，早在5月3日開放同住者施打AZ疫苗時，崔以威家人早已預約，碰上疫情嚴峻，崔以威先將親友的針劑優先讓給院內人員施打，因所有人均已施打完畢，才讓崔以威同住家人施打。

國軍新竹地區醫院員工目前接種率已達98％以上，剩下的會回饋給醫院周遭的診所的醫事人員，院方強調整起事件都有通報衛生局和北區衛生所，原定9日剩下半瓶莫德納想送到新竹馬偕醫院，但對方說來不及打，才將疫苗做有效利用。

院方表示對此爆料感到無奈，包括8、9兩日施打的AZ及莫德納疫苗，各開了4瓶，皆各打35劑，已符合中央流行疫情指揮中心的標準，但院方採精準施打，所以才會各剩8支多餘劑量，為避免珍貴疫苗浪費，兩天都有通報衛生局及北區衛生所，崔以威甚至擔心夜間無醫師可支援門診，自己披上白袍主動請纓開門診，沒想到卻被放大。

(中時 )