看到防疫第一線高風險，裕隆集團由旗下裕隆汽車、裕融企業、台元紡織、中華汽車、裕隆日產5家企業共同捐贈10台車輛支援防疫交通運輸，並捐贈500萬元防疫物資投入「新北抗疫微光專案」，整合集團長照車輛車隊加入第一線防疫交通服務，累計金額超過1500萬元。

裕隆集團表示，新北市因人口與幅員廣大為全台最高，需要長照醫療資源與人力物資更龐雜，今年已捐贈5台多功能車款予新北市做為社福行動專車與市政行動專車。隨著疫情持續擴大影響，新北市每日確診人數持續居高，為協助新北市防疫交通分流載量、力挺第一線抗疫司機人車安全，再捐助5台多功能車款投入防疫物資運輸，累計捐贈10部車輛。

為了穩定確診民眾後送分流運輸系統，新北市衛生局結合臺灣計程車學院協會理事長侯勝宗發起「新北抗疫微光專」，透過此平台整合民間力量，快速組織70台民間長照車隊與防疫計程車司機轉型成為抗疫車隊生力軍。

裕隆集團加碼捐助500萬元提供車輛清消站相關防疫物資，其中300萬元物資捐助於設置車輛清消中繼站與轉運站防疫設備與耗材，提供70台防疫車輛每日車輛清消，以及抗疫司機防護衣裝備、加保司機防疫險，與車輛防疫清消耗材設備等物資；50萬元車廠防疫清消物資，包含車用防疫包、清消設備耗材、O3臭氧消毒機等，提供市府團隊值勤與抗疫司機多一層安全防護與保障；150萬元予集團CSR長期投入長照交通服務專案的臺灣計程車學院協會，支持集團CSR合作12台V7與3台得利卡長照車輛司機投入服務，並增加編組5台URX多功能車隊，提供司機服務趟次補貼。

防疫期間協助新北市衛生局配送每日防疫物資。（裕隆集團提供）

(中時 )