天王天后幕後推手蔣承縉發起私人募捐活動，暖贈第一線的醫護人員隔離面罩、防護衣等醫療物資，他昨在臉書上公開捐款和出貨細目，目前4天共募得434萬。據悉包括舒淇、阮經天、Ella、王心凌、賈靜雯和弟弟衛斯理、黃子佼、蔡康永、藍心湄、陶晶瑩、曾寶儀、楊謹華、江祖平、林美秀、盧廣仲、謝承均、黃韻玲、彭佳慧、吳青峰等明星也都低調捐款。

蔣承縉上月30日在臉書上發文募款，他說由於面罩和防護衣都是拋棄式耗材，使用量大，目前疫情吃緊，每天防護面罩與防護衣的需求量急遽大增，為了不讓醫護人員有後顧之憂，跟幾位好友私下瞭解幾個大醫院第一線窗口目前每日面罩和防護衣短缺的數量，「我們力量有限，因此如果您也願意，請將您支持的心意讓他們知道，所有捐款將全數用來購買防護面罩與防護衣，保證在最短的時間，送到主要處理重症的台大、三總、北市聯合這3家醫院的第一線工作人員手上」。

今（4）天再度發文稱，「短短4天就募集了263筆，截至星期四下班前，共募得了超過新台幣434萬元，他們也已在星期一就開始將物資送往有急需的各大醫院，目前共送出防護衣2550件、隔離面罩1800個、護目鏡430個、N95口罩5550個、二級隔離衣850件、四級隔離衣4700件、鞋套2000個、手套80000個，已用掉物資金額為新台幣150萬，餘額也將會在下星期及下下星期，繼續針對有需要的單位進行購買配送，也透露「每家醫護人員收到時，真的都很感動，並拍了照，表達對大家支持的感謝」。

(中時 )