千羽家慈善會理事長，也是現任台中市議員張彥彤，10日代表千羽家慈善會，捐贈衛福部台中醫院血氧機40部；台中醫院由林副院長代表接受捐贈外，林副院長也代表院方對千羽家慈善會與張彥彤議員的善心表達感謝之意。

張彥彤說，有醫護人員告訴他，新冠肺炎病患很多都是慢性缺氧死亡，因此必須要有血氧機來監測患者血液含氧量，一旦發現患者血液中的氧氣含量過低，就要馬上用氧氣瓶進行供氧。

近來疫情嚴峻，台中醫院身為部立醫院，防疫任務繁重，醫療物資的供給已經有些吃緊，特別是在照護新冠肺炎確診病患時，監測血液含氧量的血氧機，更是不可短缺的關鍵救命器材。

張彥彤得知訊息後，立即以自己的千羽家慈善會，購置血氧機40部，捐贈予台中醫院希望能夠解台中醫院的燃眉之急。

張彥彤表示，在疫情肆虐之下，醫護人員在第一線冒著生命危險守護著我們所有人，大家也應該全力在物質上與精神上，全力支援第一線的抗疫人員。雖然個人的力量很微薄，但此時此刻，他很樂意當拋磚引玉的那塊磚，身為民意代表，他也願意在此時代表市民，表達對醫護人員犧牲奉獻的感謝與支持，同舟共濟，全民抗疫，讓我們一起來出力，用實際行動來挺醫護。

(中時 )