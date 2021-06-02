北市信義區一間長照養護機構，因群聚感染新冠肺炎，過去已有7位平均年齡82歲的住民過世，因此北市擬將機構人員施打順序往前挪，社會局長周榆修指出，長照機構列為第一類基層診所，周五起開始施打疫苗。

北市聯醫副總院長璩大成表示，5月23日發現住民確診，隨即進場快篩，隔天將27名行動不便、高度失能的住民送醫，但已有7名住民不幸往生，其餘20人住院治療中。為此柯宣布將長照、安養機構等與照顧長者有關的工作人員疫苗施打順序往前調。

周榆修指出，長照機構人員將優先接種疫苗，順序往前拉到第一類的基層診所人員排序，目前北市住宿型長照機構，總計有3900位同仁，並分為第一線直接照顧與非第一線直接照顧服務。

周榆修強調，後天開始針對第一線直接照顧的工作同仁施打，包含現場主任、護理人員、照服員與身服員等，以這為第一優先，再分批分次儘速施打完畢。

此外，針對行動快篩部隊對被質疑人手不足，是否還會增加，台北市長柯文哲表示，目前成立兩隊，大概一整天可以快篩約200多人，今起開始試辦，絕對比固定式快篩站好，「坦克車一定比步兵厲害」，先透過兩隊成立模式，最後應會變成全台的標準模式。

(中時 )