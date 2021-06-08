國內新冠肺炎疫情尚未降溫，台灣致死率更高於全世界平均，台北市長柯文哲也斷言，現在還有確診病患在加護病房裡，死亡率仍會升高。議員王欣儀說，接獲看護業者反映，現今在各家醫院遊走的「體制外」照服員或「非法看護」都有可能成為防疫黑數漏洞，應儘快找出來，優先安排他們接種疫苗。

王欣儀說，目前與醫院有簽約管理配合的看護公司，其照服員進醫院工作前，會先做PCR檢測並優先接種疫苗，但有很多「體制外」的照服員，雖領有合法證照，卻如同個體戶或靠行般，是沒有簽約而到醫院看護病患的。

王欣儀指出，雖然進醫院前也會做PCR檢測，但卻不在優先接種疫苗的類別名單裡，這群人流動在各家醫院裡，恐成為防疫一大漏洞。

據看護業者表示，以他們在業內的觀察，體制內及體制外的照服員數量是各佔一半；因此有半數照服員是黑數，沒有接種疫苗，這對於他們本身或被照顧的病患而言，都有極高的染疫風險。

業者認為，更還有一些是非法移工或外配，沒有證照、價格便宜，也同樣在做看護的工作。這些人常在急診室外發名片或透過網路上招攬生意，許多家庭可能搞不清楚合法、非法的差別，因此請了「非法看護」協助照料病患。

王欣儀指出，先前萬華區爆發社區群聚感染，北市府擔憂非法移工成黑數，針對無身分的移工出面採檢或就醫會有「特赦令」。她認為，北市府應比照之前方式，讓北市內的「非法看護們」願意出來接受快篩，甚至能接種疫苗。

對此，北市副市長黃珊珊表示，針對在各家醫院體制外的照服員，或者非法看護，皆屬於陪病者，各大醫院均有內部管制，因中央很早規定不能探病，所以陪病者均有列冊管理，至於疫苗施打順序一切依照中央規定。

(中時 )