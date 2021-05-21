醫療量能吃緊，許多症狀輕微的確診者被要求留在家中無法入院治療，與確診家人同住，家中其它成員如何自保、也保護染疫家人？

指揮中心發言人莊人祥表示，照顧家中或同住的確診病患，照顧者最重要的是自保，並做好自我健康監測。由於曾與確診者接觸，照顧者在結束照顧工作後，必須自我居家隔離14天。指揮中心發布的指引如下：

●照顧病患這樣做

1.提醒確診家人多休息多喝水，可視醫囑服用藥物，或在發燒時服用退燒藥。

2.大多數病患為輕症，休息數天後即可恢復，請等候衛生單位通知，但須注意症狀是否惡化。

3.當確診家人出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即聯繫119、衛生局或撥打1922。

（圖/中央流行疫情指揮中心提供）

●保護自己這樣做

1.65歲以上、免疫力低下或有潛在疾病等新冠肺炎重症高風險族群，不要直接照顧確診家人。

2.照顧過程中避免與確診家人直接接觸。確診家人在家中應單獨一人一室，盡量不要離開房間並與家人使用不同的衛浴設備。

3.若不得已需共用空間，應開窗確保空氣流通，如需共用衛浴設備，請於廁間備妥稀釋後的漂白水或酒精，於每次使用後進行消毒。

4.家中禁止訪客，確診者與照顧者都不要和同住者以外的人接觸。

5.避免與確診家人共餐、共用物品。

6.戴手套、以洗潔劑清洗確診者使用過的餐具，清洗完畢後，使用肥皂水洗手，或使用酒精。

●口罩不離口 手套不離手＋勤洗手

1.照顧者進入確診病患房間時，雙方均須佩戴口罩。

2.確診病患如果離開個人房間，或身邊有其他家人時，雙方均須佩戴口罩。

3.接觸到可能被確診者血液或體液汙染的物品或表面時，另須佩戴手套。

4.使用稀釋後的漂白水或酒精清潔確診者經常觸摸的物體表面。如果確診者可自理，則由確診者自行清潔他所處的隔離環境。

5.即使有佩戴手套，照顧確診者前後也應再清潔手部。

6.勤洗手及正確洗手，避免以手碰觸口、鼻、眼睛等部位。

（圖/中央流行疫情指揮中心提供）

●照顧者做好健康監測 照顧工作結束後居家隔離14天

1.照顧者本身若為確診密切接觸者，也就是與確診個案在他症狀發生前3天至隔離前曾共同用餐、共同居住或未佩戴口罩下面對面15分鐘以上的接觸，不得外出。

2.照顧者在照顧確診者期間，必須注意自己的健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等新冠肺炎相關症狀。

3.照顧期間結束後，應自最後一次與診病患接觸日起居家隔離14天。

(中時新聞網)